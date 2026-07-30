Известный певец Хансард погиб в жуткой автокатастрофе

Трагическая авария оборвала жизнь одного из самых известных ирландских музыкантов современности. Лауреат премии "Оскар", певец, композитор и актер Глен Хансард расстался с жизнью в жуткой автокатастрофе неподалеку от Дублина.
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