Как выбрать кошку: 5 идеальных пород для квартиры

Кошки могут стать отличными компаньонами по многим причинам. Как правило, они неприхотливы в уходе и независимы, поэтому отлично подойдут людям, которые не в состоянии уделять им много времени.
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