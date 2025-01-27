Новосибирская область вошла в топ-10 по реализации нацпроектов – Травников

Результаты первых пяти лет реализации нацпроектов подвели в правительстве региона. Как заявил губернатор Андрей Травников, почти каждый пятый рубль в бюджете области был привлеченным в рамках реализации национальных проектов.
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