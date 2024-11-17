Бобровский сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив все 27 бросков «Виннипега». У него 45 игр на ноль в НХЛ

Вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (5:0). Победа стала для 36-летнего россиянина 9-й в 13 матчах в текущем сезоне при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,89.