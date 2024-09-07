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Петербургский дневник

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За 6 дней в Санкт-Петербурге и Ленобласти на «встречку» выехали почти 600 водителей

В ГИБДД подвели итоги мероприятия «Встречная полоса» В ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подвели итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса», рассказали в пресс-службе управления 6 сентября.

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