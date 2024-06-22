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Несекретные материалы

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Минобороны РФ: за сутки боев противник потерял 1745 «штыков»

Минобороны РФ: за сутки боев противник потерял 1745 «штыков»

За непрекращающиеся удары по российской территории, в ночь на 22 июня ВС РФ осуществили комбинированное огневое воздействие при помощи разнообразных ракет и БПЛА на объекты энергетики и предприятия ВПК Украины, а также склады ВСУ.

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