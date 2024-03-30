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Петербургский дневник

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Сергей Алексеев: необходимо пересмотреть постановления об охранных предприятиях

Сергей Алексеев: необходимо пересмотреть постановления об охранных предприятиях

Глава РООР КЦ Петербурга – об изменениях полномочий ЧОП в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» Сергей Алексеев, председатель РООР КЦ Санкт-Петербурга, глава частной охранной фирмы рассказал в эфире передачи «Радиоклуб на Карповке» о необходимости менять постановления правительства, касаемые частных охранных предприятий.

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