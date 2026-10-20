АдГ представит план радикального реформирования Евросоюза, пишет Politico. Партия предлагает: ►заменить прямые выборы в ЕП назначением делегатов из национальных парламентов; ►ограничить функции ЕК исключительно административными задачами, а принятие решений передать национальным лидерам; ►заменить Суд ЕС арбитражным органом для разрешения споров между правительствами; ►сократить бюджет ЕС, ограничить найм сотрудников в европейские институты; ►отказаться от поступлений в бюджет ЕС от НДС и налога на пластик, увеличить влияние крупнейших экономик еврозоны в Европейском центральном банке.
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