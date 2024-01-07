Тегеран и Москва создадут инвестиционные комитеты

Фонды национального благосостояния России и Ирана намерены создать совместные инвестиционные комитеты для реализации различных проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и ряде других отраслей, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на заявление члена исполнительного совета Фонда национального развития Ирана Хосейна Айвазлу.
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