Устойчивая Россия, холодная война и ядерный Иран. Прогноз от нобелевского лауреата Рубини на 2022 год

Нобелевский лауреат, американский экономист Нуриэль Рубини дал прогноз на 2022 год. По его словам, несмотря на спады и сбои из-за новых штаммов Covid-19, 2021 год оказался сравнительно позитивным для экономики и рынков в большинстве стран мира.