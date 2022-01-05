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Устойчивая Россия, холодная война и ядерный Иран. Прогноз от нобелевского лауреата Рубини на 2022 год

Устойчивая Россия, холодная война и ядерный Иран. Прогноз от нобелевского лауреата Рубини на 2022 год

Нобелевский лауреат, американский экономист Нуриэль Рубини дал прогноз на 2022 год. По его словам, несмотря на спады и сбои из-за новых штаммов Covid-19, 2021 год оказался сравнительно позитивным для экономики и рынков в большинстве стран мира.

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