Кит проглотил мужчину вместе с лодкой и ушел на глубину. Тот чудом выбрался и рассказал об увиденном

Огромные челюсти появились из воды, сомкнулись, и 24-летний Адриан Симанкас исчез. На несколько секунд он ушёл под воду вместе со своим каяком, но затем вновь появился на поверхности — все происходящее заснял на видео ошеломленный очевидец.