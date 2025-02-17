TRENDYMEN
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TRENDYMEN

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Кит проглотил мужчину вместе с лодкой и ушел на глубину. Тот чудом выбрался и рассказал об увиденном

Кит проглотил мужчину вместе с лодкой и ушел на глубину. Тот чудом выбрался и рассказал об увиденном

Огромные челюсти появились из воды, сомкнулись, и 24-летний Адриан Симанкас исчез. На несколько секунд он ушёл под воду вместе со своим каяком, но затем вновь появился на поверхности — все происходящее заснял на видео ошеломленный очевидец.

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Комментарии
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Андрей
Не получился из него Иона...настоящий 3 суток был в чреве кита
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1 д.
Ловчий
Пиноккио с папой Карло не состоялись.
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1 д.
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