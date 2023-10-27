Стал чемпионом страны в 10 лет: гуру настольного тенниса из Китая учит юных уссурийцев

Поучиться искусству мяча и ракетки у мастера из Китая посчастливилось юным теннисистам Уссурийска. С мастер-классами к приморской детворе приехал тренер из Харбина Юй Шаоцзун, который в свои 10 лет уже носил звание чемпиона страны.