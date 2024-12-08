ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила об участившихся случаях хищения личных или кредитных денежных средств граждан мошенниками, которые используют подменные телефонные номера, идентичные номерам телефонов спецслужб.
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