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ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб

ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила об участившихся случаях хищения личных или кредитных денежных средств граждан мошенниками, которые используют подменные телефонные номера, идентичные номерам телефонов спецслужб.

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