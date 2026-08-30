Лавров: НАТО стремится превратить Арктику в зону противостояния с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности», опубликованной на сайте Министерства иностранных дел, заявил, что НАТО и западные страны ставят задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния с Россией и ее союзниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Драка на иглах: м...
- Россия шагает в б...
- Москва загорелась...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым