Лавров: НАТО стремится превратить Арктику в зону противостояния с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности», опубликованной на сайте Министерства иностранных дел, заявил, что НАТО и западные страны ставят задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния с Россией и ее союзниками.