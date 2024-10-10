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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Чардаклы мәктәбе укытучысы «Ульяновск өлкәсенең иң яхшы остазы» исеменә лаек булды

Чардаклы мәктәбе укытучысы «Ульяновск өлкәсенең иң яхшы остазы» исеменә лаек булды

«Өмет» газетасында «Ульяновск өлкәсенең иң яхшы остазы» дигән язма чыкты. Чардаклы бистәсе 2 нче мәктәбе директорының укыту-тәрбия эше буенча урынбасары Мансур Садыков «Ульяновск өлкәсенең мәгариф сферасында остаз» дип исемләнгән конкурста җиңүче итеп танылды.

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