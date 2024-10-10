Чардаклы мәктәбе укытучысы «Ульяновск өлкәсенең иң яхшы остазы» исеменә лаек булды

«Өмет» газетасында «Ульяновск өлкәсенең иң яхшы остазы» дигән язма чыкты. Чардаклы бистәсе 2 нче мәктәбе директорының укыту-тәрбия эше буенча урынбасары Мансур Садыков «Ульяновск өлкәсенең мәгариф сферасында остаз» дип исемләнгән конкурста җиңүче итеп танылды.
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