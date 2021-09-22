ЕЦБ планирует новые проверки банков с упором на прибыль и технологии

Европейский центральный банк планирует новые проверки в банках, которые он контролирует, чтобы проверить их технологии и их способность приносить прибыль, - заявила в среду главный надзорный орган ЕЦБЕвропейский центральный банк планирует новые проверки в банках, которые он контролирует, чтобы проверить их технологии и их способность приносить прибыль, - заявила в среду главный надзорный орган ЕЦБ Андреа Энриа.