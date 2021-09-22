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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

ЕЦБ планирует новые проверки банков с упором на прибыль и технологии

Европейский центральный банк планирует новые проверки в банках, которые он контролирует, чтобы проверить их технологии и их способность приносить прибыль, - заявила в среду главный надзорный орган ЕЦБЕвропейский центральный банк планирует новые проверки в банках, которые он контролирует, чтобы проверить их технологии и их способность приносить прибыль, - заявила в среду главный надзорный орган ЕЦБ Андреа Энриа.

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