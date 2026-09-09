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Татар-информ

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Политолог Гусев назвал Швейцарию возможным местом встречи России, Украины и США

Политолог Гусев назвал Швейцарию возможным местом встречи России, Украины и США

Швейцария может стать площадкой для новой трехсторонней встречи делегаций России, Украины и США. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал доктор политических наук Александр Гусев.

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