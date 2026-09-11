25 историй о днях рождения, пропитанных ощущением счастья, радости и тепла

День рождения — это праздник, в который особенно хочется ощущать тепло близких и заботу родных. Именинники всегда ценят искреннее внимание, ведь настоящее торжество с душевной атмосферой создается благодаря окружающим людям, семье и друзьям.
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