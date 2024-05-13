"Не по-пацански…". Собчак раскритиковала тех, кого не желает видеть в "своей России"

"Не по-пацански…". Ксения Собчак раскритиковала тех, кого она не желает видеть в "своей России". Кто же не угодил либеральной журналистке?Ксения Анатольевна Собчак 6 мая, аккурат накануне инаугурации президента России (совпадение? только сама Собчак знает…), оставила в своём телеграм-канале прелюбопытное высказывание.