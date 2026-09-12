5 TV Characters Who Were Meant To Die But Were Too Popular To Kill

Some of the most beloved characters on TV almost didn't make it past their first season - here are five who were saved from an early death.
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