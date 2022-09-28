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В российских регионах начались учения в рамках частичной мобилизации

В российских регионах начались учения в рамках частичной мобилизации

Во многих регионах России стартовали учения военных в рамках частичной мобилизации.  СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В российских регионах начались учения в рамках частичной мобилизации В Калининградской области тренировки проходят на полигоне Балтийского флота.

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