Во многих регионах России стартовали учения военных в рамках частичной мобилизации. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В российских регионах начались учения в рамках частичной мобилизации В Калининградской области тренировки проходят на полигоне Балтийского флота.
Во многих регионах России стартовали учения военных в рамках частичной мобилизации. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В российских регионах начались учения в рамках частичной мобилизации В Калининградской области тренировки проходят на полигоне Балтийского флота.
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