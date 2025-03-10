Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему

В понедельник президент США Дональд Трамп поставил под сомнение утверждение репортера из газеты Washington Post о том, что российский президент Владимир Путин якобы демонстрирует неуважение к Трампу через авиаудары по Украине.
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