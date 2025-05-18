Театр абсурда
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Театр абсурда

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Всё резко поменялось: "Оружие для русских пошло большим потоком". Путин не примет американских условий. Горячая сводка СВО

Всё резко поменялось: "Оружие для русских пошло большим потоком". Путин не примет американских условий. Горячая сводка СВО

  Время работает против Киева – летом закончится основная стадия всей спецоперации. Украина в лучшем случае останется без армии и четырех регионов.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
При всём том огромном горе, что принесли народу оба укро-мерзавцев президентов Украины, надо упомянуть и пользу. Ведь скорее всего, с другой стороны , благодаря майдану и этим мерзавцам наконец-то произойдёт очищение исконно русских земель от бандеровской скверны, которая зомбировала огромное количество русских людей многие века проживающих на так называемой украине. Надеюсь что Путин не прогнётся перед пиндостаном и доведёт сво до Победы!!!
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9 час.
леонид рыбаков
все хорошо НО ТЕ ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫЕ ОТОЙДУТ СТРАНАМ НАТО ( а это не избежно у украины не будет сил отказать ) НАДО СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ ПО ПРИНЦИПУ ЗЕРКАЛЬНО КАК ОНИ ....ЭТУ СИСТЕМУ ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ ОНИ ПРИДУМАЛИ ИМ ТАК И ВЕРНУТЬ Я ИМЕЮ ВСЕ ЗАВОДЫ.  ЛОГИСТИКУ . МОСТЫ . ВОКЗАЛЫ . А НОЧЬЮ  КАТОЛИЧЕСКИЕ КАСТЕЛЫ .ШКОЛЫ И ВООБЩЕ ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ . ТЭЦ . НЕФТЕ ХРАНИЛИЩА . ПАМЯТЬ НАДО ОСТАВИТЬ НА ВСЮ БУДУЩУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ ...КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН ДО ОСНОВАНИЯ . ОСОБЕННО ТО ЧТО СВЯЗАНО С ИСТОРИЕЙ ДАЖЕ ТАКОЙ ГОРОД КАК ЛЬВОВ ----ЭТО ПРИДУМАНО НЕ МНОЙ ЭТО ПРИДУМАНО РИМЛЯНАМИ . ИНАЧЕ ВОЗРОДИТСЯ И ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН **ГАННИБАЛ**
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Владимир Алтайцев
Трамп  может говорить, что  угодно. А  Россия  ведёт и будет  вести себя, как  один  из первый  владык  Руси - &quot; А вещий  Олег  свою  линию  гнул, да  так, что никто и не пикнул&quot;. В.С.Высоцкий
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