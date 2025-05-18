Всё резко поменялось: "Оружие для русских пошло большим потоком". Путин не примет американских условий. Горячая сводка СВО

При всём том огромном горе, что принесли народу оба укро-мерзавцев президентов Украины, надо упомянуть и пользу. Ведь скорее всего, с другой стороны , благодаря майдану и этим мерзавцам наконец-то произойдёт очищение исконно русских земель от бандеровской скверны, которая зомбировала огромное количество русских людей многие века проживающих на так называемой украине. Надеюсь что Путин не прогнётся перед пиндостаном и доведёт сво до Победы!!!

леонид рыбаков

все хорошо НО ТЕ ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫЕ ОТОЙДУТ СТРАНАМ НАТО ( а это не избежно у украины не будет сил отказать ) НАДО СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ ПО ПРИНЦИПУ ЗЕРКАЛЬНО КАК ОНИ ....ЭТУ СИСТЕМУ ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ ОНИ ПРИДУМАЛИ ИМ ТАК И ВЕРНУТЬ Я ИМЕЮ ВСЕ ЗАВОДЫ. ЛОГИСТИКУ . МОСТЫ . ВОКЗАЛЫ . А НОЧЬЮ КАТОЛИЧЕСКИЕ КАСТЕЛЫ .ШКОЛЫ И ВООБЩЕ ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ . ТЭЦ . НЕФТЕ ХРАНИЛИЩА . ПАМЯТЬ НАДО ОСТАВИТЬ НА ВСЮ БУДУЩУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ ...КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН ДО ОСНОВАНИЯ . ОСОБЕННО ТО ЧТО СВЯЗАНО С ИСТОРИЕЙ ДАЖЕ ТАКОЙ ГОРОД КАК ЛЬВОВ ----ЭТО ПРИДУМАНО НЕ МНОЙ ЭТО ПРИДУМАНО РИМЛЯНАМИ . ИНАЧЕ ВОЗРОДИТСЯ И ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН **ГАННИБАЛ**