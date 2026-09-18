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Регионы России

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Более миллиона россиян проголосовали дистанционно на выборах в разных регионах

Более миллиона россиян проголосовали дистанционно на выборах в разных регионах

Дистанционное голосование проходит в преддверии Единого дня голосования, назначенного на 20 сентября, когда в регионах состоятся выборы глав субъектов, депутатов законодательных собраний и местных органов самоуправления.

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