Над Курской и Тульской областями сбили беспилотники - Минобороны

Также вечером 23 февраля их сбили над Белгородской и Брянской областями.23 февраля около 23:15 мск наши войска пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии