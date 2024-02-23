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Царьград

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Над Курской и Тульской областями сбили беспилотники - Минобороны

Над Курской и Тульской областями сбили беспилотники - Минобороны

Также вечером 23 февраля их сбили над Белгородской и Брянской областями.23 февраля около 23:15 мск наши войска пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

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