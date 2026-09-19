Американцы оторопели: «Кащееву смерть» Зеленского русские поставили на поток и превратили в реактивный конвейер За считанные месяцы под Орлом выстроен крупнейший в мире дронопорт, откуда по врагу регулярно бьёт неуязвимое оружие Западные военные аналитики и эксперты сегодня на все лады повторяют недавно пришедшее к ним из России словосочетание «drone port Tsimbulovo».
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США поставят Украине оружия на $2,68 млрд, в том числе клоны ракет к ЗРК С-300
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине элементов ПВО, ЗРК и боеприпасов к ним, средств модернизации, сопутствующего оборудования и услуг на сумму около $2,68 млрд. В коммюнике ведомства указано, что продажа не изменит основной военный баланс сил в регионе, но должна укрепить обороноспособность Украины.
Расходы будут покрыты Киевом за счёт средств европейских союзников Киева и американского финансирования иностранных военных закупок Foreign Military Financing (FMF) – программы внешнеполитической и военной помощи США, принятой при администрации президента Джо Байдена, в рамках которой Вашингтон выделяет средства партнёрам на покупку у него оружия, военной техники и услуг. Украина запросила клоны зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 (S-300 Clone), турбореактивные самонаводящиеся противорадиолокационные ракеты GAM-67 Crossbow, дальнобойные ракетные системы ПВО с лазерным наведением, транспортно-пусковые установки и комплекты модификации мобильных систем (пусковые установки Improvised Transporter Erector Launcher (ITEL) 1.5 и Range-Extended Air Defense Laser Guided Rocket), РЛС RPS-202 для борьбы с беспилотниками, а также прицепы с подъёмными вышками.
Пакет продажи включает также запасные части, программное обеспечение, поддержку в обслуживании и ремонте, а также инженерно-технические и логистические услуги. У Киева не возникнет трудностей с интеграцией оборудования и услуг в состав своих вооружённых сил. Основные подрядчики продажи будут определены по результатам конкурсных тендерных процедур, проводимых правительством США. Средства в рамках программы FMF будут засчитаны как взнос США в капитал Инвестиционного фонда восстановления Украины через механизм возмещения в соотношении 1:1, подытожили в Госдепартаменте.
МИД России потребовал от Японии убрать американские ракетные комплексы Typhon
Российское министерство иностранных дел направило официальному Токио ноту протеста ещё 3 сентября. МИД России потребовал от Японии убрать американские ракетные комплексы наземного базирования Typhon, размещённые на острове Кюсю.
Об этом сообщила в своём комментарии официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
Речь идёт о пусковых установках, предназначенных для запуска американских ракет средней и меньшей дальности.
Дипломат сообщила:
Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести вышеупомянутые комплексы со своей территории.
В российском дипломатическом ведомстве отметили, что своими действиями Токио угрожает национальной безопасности РФ, миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
МИД России не ограничился направлением ноты. В дополнение к этому шагу замглавы министерства Андрей Руденко побеседовал на данную тему с японским послом в Москве Акирой Муто. Российский дипломат напомнил своему коллеге из Японии о ноте и порекомендовал официальному Токио внимательно отнестись к её содержанию.
Примечательно, что подобный документ направил японцам и МИД Китая. Пекин также недоволен размещением ударных вооружений США в непосредственной близости от своей территории. Особую тревогу вызывает то, что милитаризация Японии происходит на фоне отказа Токио полностью признать итоги Второй мировой войны.