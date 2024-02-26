Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после скандальной вечеринки Ивлеевой

Он устал от прежнего себя, подчеркнул исполнительНародный артист России, певец Филипп Киркоров на музыкальной премии «Золотой граммофон» в Петербурге заявил, что «сам себя отменил» после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.
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