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Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после скандальной вечеринки Ивлеевой

Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после скандальной вечеринки Ивлеевой

Он устал от прежнего себя, подчеркнул исполнительНародный артист России, певец Филипп Киркоров на музыкальной премии «Золотой граммофон» в Петербурге заявил, что «сам себя отменил» после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.

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