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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг WTA. Йович вернулась в топ-15, Самсонова поднялась на 13 строчек

Ива Йович защитила титул на пятисотнике в Гвадалахаре и вернулась в топ-15. Людмила Самсонова дошла до полуфинала и поднялась на 13 строчек, финалистка Пейтон Стернс – на 24.

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