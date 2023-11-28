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Георгиев отразил 37 бросков «Тампы» из 38 и стал 2-й звездой матча. Вратарь «Колорадо» лидирует в сезоне НХЛ по победам (13)

Георгиев отразил 37 бросков «Тампы» из 38 и стал 2-й звездой матча. Вратарь «Колорадо» лидирует в сезоне НХЛ по победам (13)

«Колорадо» обыграл «Тампу» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Российский вратарь «Эвеланш» одержал 13-ю победу в сезоне.

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