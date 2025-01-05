Как откроются рынки 6 января?

На следующей неделе объемы торгов также обещают быть низкими и, несмотря на работу Мосбиржи в понедельник, фокус игроков к биржевой площадке вернется уже после 9 января, считают опрошенные «Бизнес FM» эксперты Российский рынок провел короткую праздничную неделю — два дня торгов 30 декабря и 3 января — и после двухнедельного ралли конца 2024 года скорректировался.