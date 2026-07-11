Первоклашки без «домашки»? Как сомнительные новшества разрушают основы педагогики

Взятый чиновниками тренд на развал образования усугубляется популизмом некоторых политиков Евгений Берсенев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Александр Снегуров Чиновники решили порадовать российских первоклассников — прибавить им свободного времени.
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