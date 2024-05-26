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ЦАХАЛ схватили палестинцев в Вифлееме и других городах Западного берега

ЦАХАЛ схватили палестинцев в Вифлееме и других городах Западного берега

Global look press/IDF/XinHua Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе рейдов в палестинских городах Вифлеем, Дженин, Наблус и Ятта на Западном берегу реки Иордан задержали несколько палестинцев.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Израиль проводит ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ! Считают, что ЕСЛИ они убьют ВСЕХ палестинцев. никто не станет требовать  возродить  государство Палестину и вся их территория безоговорочно  и полностью достанется Израилю. УБИЙЦЫ!!    ТЕРРОРИСТЫ!!  Израиль - государство-террорист.
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