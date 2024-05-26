ЦАХАЛ схватили палестинцев в Вифлееме и других городах Западного берега

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лина любимцева

Израиль проводит ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ! Считают, что ЕСЛИ они убьют ВСЕХ палестинцев. никто не станет требовать возродить государство Палестину и вся их территория безоговорочно и полностью достанется Израилю. УБИЙЦЫ!! ТЕРРОРИСТЫ!! Израиль - государство-террорист.