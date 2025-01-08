Стрельба на заводе в Германии закончилась смертью двух человек

Полиция ФРГ: два человека стали жертвами стрельбы на заводе в Баден-Вюртемберг Во вторник вечером на предприятии, расположенном в немецком городе Бад-Фридрихсхалль в земле Баден-Вюртемберг произошла стрельба, сообщила местная полиция.
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