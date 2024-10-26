Путин подписал закон о поддержке зарубежных проектов российских компаний

Закон, предусматривающий господдержку комплексных зарубежных инвестиционно-строительных проектов для российских предприятий подписал президент РФ Владимир Путин, следует из документа, опубликованного 26 октября на официальном портале правовых актов.
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