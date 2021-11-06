Всё об оружии

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  • Владлен
    Предполагаю никак. Пока у власти. Наша несменяемая политическая власть!!!!Приглашаю к диску...
  • Владлен
    Спасибо. Извините. А как поделиться информацией. Естественно , если сокровенно. То нет проблем. Заранее благодарен!!!Приглашаю к диску...
  • роман пантелеймонов
    Прошу простить написал убойная немного неправильно, не убойная сила, поражающее действие. Калибр больше и возможност...Такой закон нужен...

Такие заявления просто так не делаются....... (опрос)

Такие заявления просто так не делаются....... (опрос)

cursorinfo.co.il: Билл Гейтс сделал пессимистичное предположение о ближайшем будущем Билл ГейтсФото: facebook.

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Светлана
Надо начать с закрытия био лабораторий которые США разместили по всему миру, но только не у себя... Пусть все те страны где США разместили смерть поймут в первую очередь о последствиях для их страны... Да и соседи с этими странами...
Сергей Митяев
Если он озвучил,значит уже всё к этому готово.....
Петр Чагин
Очередной повод высосать деньги из государства!
леонид жильцов
По этому субъекту плачет Анкоридж их там уже собирают по всему миру .
ВИТАС ВОВИН
да такого давно ждут наа кладбище
ВИТАС ВОВИН
да такого давно ждут наа кладбище
Борис Осипов
Гоша Веверсис
взялись они за людей крепко.

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