Такие заявления просто так не делаются....... (опрос)

Всё об оружииЗдоровьеТакие заявления просто так не делаются....... (опрос)cursorinfo.co.il: Билл Гейтс сделал пессимистичное предположение о ближайшем будущем Билл ГейтсФото: facebook.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветланаНадо начать с закрытия био лабораторий которые США разместили по всему миру, но только не у себя... Пусть все те страны где США разместили смерть поймут в первую очередь о последствиях для их страны... Да и соседи с этими странами...Сергей МитяевЕсли он озвучил,значит уже всё к этому готово.....Петр ЧагинОчередной повод высосать деньги из государства!леонид жильцовПо этому субъекту плачет Анкоридж их там уже собирают по всему миру .ВИТАС ВОВИНда такого давно ждут наа кладбищеВИТАС ВОВИНда такого давно ждут наа кладбищеБОБорис ОсиповГоша Веверсисвзялись они за людей крепко.Комментировать
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