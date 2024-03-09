Есть такая профессия - Родину продавать

Александр Симаков

Вы не побоялись даже слово Россия с маленькой буквы написать. А уж про тех, у кого дети за границей, Вам и подавно написать должно быть не страшно. Потому что с Украины Вы что ли? P.S. Хотя нет, Вы не с Украины, Вы из Орска? Так чего Вы боитесь написать фамилии тех, у кого дети за границей!?