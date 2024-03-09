Я для себя давно сделал несколько четких правил, чем отличается настоящий радетель за благо государства от предателя, который шатает режим в обличии такого "радетеля за благо государства".
Есть такая профессия - Родину продавать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Вы не побоялись даже слово Россия с маленькой буквы написать. А уж про тех, у кого дети за границей, Вам и подавно написать должно быть не страшно. Потому что с Украины Вы что ли? P.S. Хотя нет, Вы не с Украины, Вы из Орска? Так чего Вы боитесь написать фамилии тех, у кого дети за границей!?
Ответить
8 час.
Severyanin
Да мы и Байдену клифт из сосны наденем. У нас братан поверь не заржавеет. Мы эти Штаты, млять, на четвертак разделим. И их навряд ли кто-то пожалеет!
Ответить
8 час.
АА
Андрей Алферов
Мне статья понравилась. Достаточно чётко даны определения врагов народа и Отечества. Можно добавить, что принятый закон о иностранных агентах даёт конкретное определение "шпионов-врагов" - те ,кто получал методическую помощь или обучался за деньги иностранного государства. Особенно по программам "лидеры " России.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии