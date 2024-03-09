Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Есть такая профессия - Родину продавать

Есть такая профессия - Родину продавать

Я для себя давно сделал несколько четких правил, чем отличается настоящий радетель за благо государства от предателя, который шатает режим в обличии такого "радетеля за благо государства".

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Комментарии
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Александр Симаков
Вы не побоялись даже слово Россия с маленькой буквы написать.   А уж про тех, у кого дети за границей, Вам и подавно написать должно быть не страшно.   Потому  что с Украины Вы что ли?  P.S. Хотя нет, Вы не с Украины, Вы из Орска?  Так чего Вы боитесь написать фамилии тех, у кого дети за границей!?
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8 час.
Severyanin
Да мы и Байдену клифт из сосны наденем.     У нас братан поверь не заржавеет.   Мы эти Штаты, млять, на четвертак разделим.    И их навряд ли кто-то пожалеет!
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8 час.
АА
Андрей Алферов
Мне статья понравилась. Достаточно чётко даны определения врагов народа и Отечества. Можно добавить, что принятый закон о иностранных агентах даёт конкретное определение &quot;шпионов-врагов&quot; - те ,кто получал методическую помощь или обучался за деньги иностранного государства. Особенно по программам &quot;лидеры &quot; России.
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2 час.

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