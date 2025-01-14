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Магадан, медведи, рыбалка

Магадан, медведи, рыбалка

Итак, мы в ста пятидесяти километрах от Магадана, в районе бухты Сиглан, на судне типа «шаркет». Снежных баранов – главную цель нашей экспедиции – мы уже добыли, а в оставшиеся дни решили продолжить охоту и попробовать добыть колымского медведя, а заодно и порыбачить.

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