Магадан, медведи, рыбалка

Итак, мы в ста пятидесяти километрах от Магадана, в районе бухты Сиглан, на судне типа «шаркет». Снежных баранов – главную цель нашей экспедиции – мы уже добыли, а в оставшиеся дни решили продолжить охоту и попробовать добыть колымского медведя, а заодно и порыбачить.