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Выставка «Артек: 100 лет счастливого детства» открылась в Музее Победы

Выставка «Артек: 100 лет счастливого детства» открылась в Музее Победы

3 июня в Музее Победы состоялось открытие выставки «Артек: 100 лет счастливого детства». Проект приурочен к вековому юбилею Международного детского центра «Артек» – первая смена в лагере открылась 16 июня 1925 года.

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