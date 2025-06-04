Выставка «Артек: 100 лет счастливого детства» открылась в Музее Победы

3 июня в Музее Победы состоялось открытие выставки «Артек: 100 лет счастливого детства». Проект приурочен к вековому юбилею Международного детского центра «Артек» – первая смена в лагере открылась 16 июня 1925 года.
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