На Смоленщине стартовал третий слёт «Родные — Любимые»

Для многодетных семей с 20 по 23 июля в «Смоленском Поозерье» проходит развлекательная и спортивная программа Стартовал третий Всероссийский семейный слет «Родные – Любимые» в Смоленской области, он проходит с 20 по 23 июля на территории Экологического центра «Бакланово» в нацпарке «Смоленское Поозерье».