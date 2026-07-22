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Смоленск 2.0

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На Смоленщине стартовал третий слёт «Родные — Любимые»

На Смоленщине стартовал третий слёт «Родные — Любимые»

Для многодетных семей с 20 по 23 июля в «Смоленском Поозерье» проходит развлекательная и спортивная программа Стартовал третий Всероссийский семейный слет «Родные – Любимые» в Смоленской области, он проходит с 20 по 23 июля на территории Экологического центра «Бакланово» в нацпарке «Смоленское Поозерье».

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