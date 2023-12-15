США призывают Израиль перейти к точечным действиям в Газе

По сообщению телекомпании NBC News со ссылкой на американских чиновников, в связи с последними событиями в секторе Газа, представители администрации президента США Джо Байдена 14 декабря высказались о необходимости перехода Израиля к более «адресной фазе» операции.
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