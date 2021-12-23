Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наум Наумов
    Конечно же девка не права. Если бы деваха сразу предупредила, что она блядует и перепихнуться с кем-то мимоходом, для...Почему ты не прощ...
  • Наум Наумов
    """""""""Представьте себе женщину: умную, красивую, успешную, которая постоянно занимается собственным развитием и ст...Почему российские...
  • Наум Наумов
    Хорошо, ответь как женщина, зачем, по твоему, мужику нужна загсованная, законная жена?Ты будешь работат...

жнины/мужчины

жнины/мужчины

Борьба полов: женщины переняли тактику самок шимпанзе в конкуренции с мужчинами за социальный статус Человекообразные обезьяны - наши ближайшие родственники, и у нас, людей, с ними много общего Две стратегии выживания Пока историки спорят о том, является ли матриархат звеном в естественной цепочке развития общества или это не более чем исключение из правил, характерное для маргинальных социумов, приматологи предлагают взглянуть на наших ближайших родственников и понять, какая роль отводится самкам человекообразных обезьян в иерархии стада.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх