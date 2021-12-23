жнины/мужчины

Борьба полов: женщины переняли тактику самок шимпанзе в конкуренции с мужчинами за социальный статус Человекообразные обезьяны - наши ближайшие родственники, и у нас, людей, с ними много общего Две стратегии выживания Пока историки спорят о том, является ли матриархат звеном в естественной цепочке развития общества или это не более чем исключение из правил, характерное для маргинальных социумов, приматологи предлагают взглянуть на наших ближайших родственников и понять, какая роль отводится самкам человекообразных обезьян в иерархии стада.