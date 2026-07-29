Казахстанский транзит электроники под контролем — новые требования КГД МФ РК к декларациям

Казахстанский транзит электроники под контролем — это усиление таможенного контроля за перемещением отдельных категорий товаров через территорию Республики Казахстан с целью проверки корректности заявленных сведений и соблюдения требований законодательства.
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