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Грузоперевозки ...

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Казахстанский транзит электроники под контролем — новые требования КГД МФ РК к декларациям

Казахстанский транзит электроники под контролем — новые требования КГД МФ РК к декларациям

Казахстанский транзит электроники под контролем — это усиление таможенного контроля за перемещением отдельных категорий товаров через территорию Республики Казахстан с целью проверки корректности заявленных сведений и соблюдения требований законодательства.

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