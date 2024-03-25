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Группа «Пикник» развлечёт публику в среду. В Питере. А стоит ли

Группа «Пикник» обещает дать концерт через 5 дней после несостоявшегося выступления в Москве. 27 марта она вероятно будет развлекать публику в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, о чём было сказано на странице концертного зала в ВК и подтверждено в чате телеграм-канала.

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