НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии выйдут на лед с короткими программами

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии выйдут на лед с короткими программами

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025 Таллин, Эстония Пары Начало короткой программы – 14:00 по московскому времени (29 января), прямая трансляция – на Okko Участники Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх