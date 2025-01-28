Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии выйдут на лед с короткими программами

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025 Таллин, Эстония Пары Начало короткой программы – 14:00 по московскому времени (29 января), прямая трансляция – на Okko Участники Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша).
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