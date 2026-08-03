Депутат Госдумы Леонид Слуцкий прибыл в Алтайский край с двухдневным визитом

У политика насыщенное расписание: встречи с предпринимателями и жителями Барнаула, а также визит в Рубцовск Депутат Государственной Думы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 3 августа прибыл с рабочим визитом в Алтайский край.
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