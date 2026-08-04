В РТ планируют выделить 80 млн рублей на развитие химического образования

В Татарстане планируют организовать грант в размере 80 млн рублей для высших учебных заведений на развитие системы реализации образовательных программ в сфере химических технологий и новых материалов в партнерстве.
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