США и ряд стран Европы высказались против строительства "Северного потока — 2"

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов США, а также Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии опубликовали заявление, в котором выступили против договоренностей Германии и США по "Северному потоку — 2".
Председатели комитетов по иностранным делам парламентов США, а также Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии опубликовали заявление, в котором выступили против договоренностей Германии и США по "Северному потоку — 2".
Свежие комментарии