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США и ряд стран Европы высказались против строительства "Северного потока — 2"

США и ряд стран Европы высказались против строительства "Северного потока — 2"

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов США, а также Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии опубликовали заявление, в котором выступили против договоренностей Германии и США по "Северному потоку — 2".

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