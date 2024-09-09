Сводный брат Обамы заявил, что будет голосовать за Трампа на выборах 2024 года

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп должен победить на выборах в ноябре, считает сводный брат экс-руководителя Белого дома Барака Обамы Малик, передает Fox News.
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