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Сводный брат Обамы заявил, что будет голосовать за Трампа на выборах 2024 года

Сводный брат Обамы заявил, что будет голосовать за Трампа на выборах 2024 года

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп должен победить на выборах в ноябре, считает сводный брат экс-руководителя Белого дома Барака Обамы Малик, передает Fox News.

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