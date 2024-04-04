Песков прокомментировал слова Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в РФ

Ранее украинский лидер заявил, что Кремль якобы готовит дополнительный этап призыва из запаса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление президента Владимира Зеленского о якобы планирующейся в РФ дополнительной мобилизации.
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