Малахов сделал неожиданное признание о семилетнем сыне

Малахов рассказал о любви семилетнего сына к Роналду! Мальчик очень увлечен футболом.Андрей Малахов, который уже семь лет скрывает своего сына Александра от публики, сделал неожиданное признание о мальчике.
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